شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على عودة أحمد أيمن منصور فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على عودة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق المعار إلى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم،بعدما رحب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بالفكرة،وأبدى إعجابه بقدراته وإمكانياته الفنية،في ظل مشاهدة العديد من الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية.

ويري أوسوريو أن أحمد أيمن منصور مناسب لأفكاره الفنية خصوصاً أنه يلعب بالقدم اليسرى،ويعقد الكولومبى جلسات مستمرة مع اللجنة الفنية في نادى الزمالك، للتشاور في ملف التعاقدات بالموسم الجديد،وكذلك اللاعبين الراحلين عن الفريق الأبيض، بعد عدم تقديمهم المستوى الذى يليق بحجم النادى الأبيض.

في سياق مختلف طالب أوسوريو لاعبيه بمواصلة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشدد الكولومبى على لاعبيه، بضرورة الانتباه إلى الأخطاء وعدم فقدان أى نقطة فى المباريات المتبقية من الدورى حفاظاً على ترتيب الفريق فى الجدول حتى لا يكون مهدداً بفقدان مقعده فى البطولة الأفريقية بالموسم المقبل.

ووصل رصيد الزمالك إلى النقطة 50 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27.

وحقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.