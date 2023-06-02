شكرا لقرائتكم خبر عن 51 بطولة تزين مسيرة نهلة سامح قائدة سيدات طائرة الأهلي بعد إعلان الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت نهلة سامح قائدة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى رحلتها فى الكرة الطائرة، بإعلانها الاعتزال مؤخرا استعدادا للاحتفال بحفل زفافها.

وتمتلك نهلة سامح الملقبة بـ"الكابيتانو" مسيرة حافلة فى مشوارها بـ51 بطولة على مدار تاريخها، بواقع 20 دورى و19 كأس مصر و6 بطولات أفريقية و5 بطولات عربية وسوبر محلى.

ولعبت نهلة سامح دوراً مهماً في فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلي بالكثير من البطولات بفضل حماسها الواضح داخل الملعب بجانب دورها القيادي في الملعب وقدرتها على "لم شمل" الفريق كونها قائد مُحنك ومُخضرم للفريق وله علاقات قوية بجميع اللاعبات.

ونجد أن نهلة سامح مارست دوها كقائدة بمعنى الكلمة، ودورها لا يختلف أيضا عن أى فرد للجهاز الفنى، خاصة أنها تتمتع بعلاقة طيبة مع باقى زميلاتها تجعلهن يعتبرنها خير مثال للقائد.