شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي يتحدثون لوسائل الإعلام اليوم عن نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث ثلاثة من لاعبي الاهلى لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن رؤيتهم لمباراة الوداد المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك فى الخامسة مساء اليوم الجمعة قبل انطلاق مران الفريق، وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الأفريقي.



ويواصل الأهلي تدريباته مساء الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعداد لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد باستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مباراة ذهاب نهائى بطولة أفريقيا بين الأهلى والوداد المغربى إلى الحكم الليبى معتز إبراهيم والتونسى هيثم قيراط حكم للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للوصول لنهائى دورى أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجى برصيد ثمانى مرات لكل منهما، ثم مازيمبى الكونغولى وكوتوكو الغانى برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكرى الغينى والوداد المغربى برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربى أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقى للدور النهائى مرتين.

كما وصل الأهلى للدور النهائى للمرة الرابعة على التوالى بعد أن وصل فى مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائى أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلى بالوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادى هافيا كوناكرى الغينى، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.