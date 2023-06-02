شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الإسماعيلى بطلا للدوري بثلاثية فى المصري البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 2 يونيو عام 2002 استطاع النادى الإسماعيلى أن يصبح آخر أندية الأقاليم تتويجاً بالدورى العام، حتى الآن، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على النادى المصرى باستاد الإسماعيلية، وسط حضور جماهيرى كبير، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ26 والأخير لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2001 / 2002.

أحرز أهداف الإسماعيلى فى هذه المباراة عماد النحاس الهدف الأول فى الدقيقة الأولى، وتعادل إيهاب جلال للمصرى فى الدقيقة 10، بينما أحرز عمرو فهيم هدف الإسماعيلى الثانى، ثم تعادل للمصرى عمرو الدسوقى فى الدقيقة الـ 3 من الشوط الثانى، لينجح عمرو فهيم فى إحراز هدف البطولة فى الدقيقة 85، ليرتفع رصيد الدراويش للنقطة 66 ويصبح بطلا للدورى الممتاز.

أدار اللقاء تحكيميا الحكم الدولى رضا البلتاجى، وشهدت صفوف الإسماعيلى فى هذه المباراة مشاركة عدد من النجوم، أبرزهم، محمد صبحى وأحمد فتحى وإسلام الشاطر ومحمد بركات وعماد النحاس و محمد حمص و خميس جعفر و عبد الحميد بسيونى و حمام ابراهيم و عمرو فهيم وعطية صابر محمد صلاح أبو جريشة ومحمد محسن أبو جريشه وعبد الرزاق محمد.

ومن أبرز اللاعبين التى لعبت للمصرى فى هذه المباراة : عصام عبد العظيم و محمد ساهر و ايهاب جلال و عمرو الدسوقى و اكرامى يسرى و محمد الغنام و ياسر محمد و محمد يوسف و انور شلوفة و احمد كشرى و عمرو الصفتى و محمد عبد الستار و عبدالله رجب.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدورى نصف النهائي، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر