4 مواجهات جمعت فاركو وسيراميكا قبل مباراة الجبل الأخضر الليلة

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ضيفًا على سيراميكا فى السابعة مساء اليوم بستاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقود فاركو فنيًا طارق العشري، بينما يقود سيراميكا حلمي طولان.

تعد هذه المواجهة الرسمية الخامسة بين ناديي فاركو وسيراميكا، التقى الفريقان 3 مرات بالدوري الممتاز، ومباراة فى كأس الرابطة.

وكانت نتائج المواجهات السابقة كالتالي:

موسم 2021/2022



الدوري الممتاز:

الدور الأول (فوز فاركو 1/0) - الدور الثاني (التعادل 1/1)



كأس الرابطة:

فوز سيراميكا كليوباترا 4/2

موسم 2022/2023

الدوري الممتاز:

الدور الأول (التعادل 1/1)



يدخل فاركو اللقاء بالمركز السادس برصيد 40 نقطة، بينما سيراميكا كليوباترا بالمركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

يقود المباراة تحكيميًا محمود ناجي ويعاونه كل من محمد فاروق مساعد أول، عبدالعزيز محسن مساعد ثاني، محمود وفا حكم رابع، خالد الغندور حكم فيديو وعمرو عابدين حكم فيديو مساعد.