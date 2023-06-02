شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على تجديد عقود نجوم الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على تجديد تعاقد نجمى الكرة الطائرة أصحاب الخبرات عبد الحليم عبو وحسام يوسف لمدة 4 سنوات قادمة، للاستفادة من خبراتهما خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى الأهلى لتصحيح الأوضاع فى صفوف الكرة الطائرة، بعد خسارة الدورى وكأس مصر الموسم الماضى، وعدم المشاركة فى البطولة الأفريقية.

ويتواجد عدد من لاعبى الأهلى مع المنتخب استعدادا لأفريقيا فى أول تجمع المدير الفنى الجديد للفراعنة فلافيو.

وتلقى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر دعوة من نظيره التركى لاستضافة منتخب الرجال الأول خلال الفترة من 10 وحتى 14 أغسطس المقبل فى إطار استعداد الفراعنة لأفريقيا.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية للكرة الطائرة فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس القادم.

ويستعد منتخب مصر للكرة الطائرة رجال، خلال الفترة القادمة، للمشاركة في الدورة الألعاب العربية بالجزائر والبطولة الأفريقية للمنتخبات فى مصر.