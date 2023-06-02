شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يخطط لإقامة دورة للحكام والمدربين على هامش بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، لإقامة دراسة دولية للمدربين والحكام خلال شهر أغسطس المقبل بمصر، على هامش استضافة البطولة الأفريقية المقرر أن تستضيفها مصر فى الأسبوع الأخير من نفس الشهر.

يأتى ذلك فى ظل خطة الاتحاد لتحقيق أكبر استفادة دولية فى ظل ثقة الاتحاد الأفريقى فى الاتحاد المصرى بعد منحه شرف التنظيم.

وتلقى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، دعوة من نظيره التركى لاستضافة منتخب الرجال الأول خلال الفترة من 10 وحتى 14 أغسطس المقبل فى إطار استعداد الفراعنة لأفريقيا.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية للكرة الطائرة فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل. ويستعد منتخب مصر للكرة الطائرة رجال، خلال الفترة القادمة، للمشاركة فى الدورة الألعاب العربية بالجزائر والبطولة الأفريقية للمنتخبات فى مصر.

وبدأ المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة السبت الماضى معسكرا تدريبيا بالمركز الأوليمبي بالمعادي، تحت قيادة الخبير الإيطالي فلافيو جيونيلي، الذى تم التعاقد معه من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر.