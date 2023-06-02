شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبيتان وفضية لمصر فى بطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة البارالمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب تنس الطاولة الباراليمبي ثلاث ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية واحدة، مع بداية منافسات اليوم الثانى لبطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي، التى تقام فى الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجارى.

وتوج حسان حفنى لاعب منتخب تنس الطاولة الباراليمبي بالميدالية الذهبية للتصنيف "كلاس5"، وتعد ذهبية حسان حفني هى الأولى للبعثة المصرية فى البطولة، كما توج سامح عيد بالميدالية الذهبية للتصنيف "كلاس 4"، فيما حقق عبد الرحمن عبد الوهاب فضية التصنيف "كلاس10".

وتشارك مصر في البطولة بـ 14 لاعبا ولاعبة هم: سيد سيكا ، سامح عيد ، حسان حفني ، عبد الرحمن عبد الوهاب ، خالد عبد السلام ، إبراهيم حمدتو ، حسام حسنى ، أحمد المحصى ، فايزة محمود ، هناء حماد ، فوزية الغمري ، هاجر الدسوقي ، سماح عبد العزيز ولمياء شحاتة. ويقود المنتخب فنيا جمال زينهم.

ويترأس بعثة المنتخب عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة ، و المشرف على الباراليمبي بالاتحاد.

وتقام البطولة بمشاركة 118 لاعبا ولاعبة من 17 دولة هي : الجزائر - كندا - كوت دي فوار - مصر - قبرص - فرنسا - بريطانيا - الهند - إيران - العراق - الأردن - كوريا الجنوبيه - السعوديه - الكويت - هولندا - سلوفاكيا - بلغاريا.

وتعد البطولة أحد الجولات التأهيلية لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.