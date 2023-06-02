شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طارق العشري مع فاركو قبل مواجهة سيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيراميكا، فى السابعة مساء اليوم الجمعة، مع فريق فاركو باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط سيراميكا أمام الأهلى بهدف نظيف في المباراة الأخيرة، بينما حقق فاركو الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

وعكف طارق العشرى على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة سموحة بالدورى والتى فاز بها بهدف دون رد فى اللحظات الأخيرة وذلك لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة سيراميكا بالدوري.

ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وقاد العشرى فاركو فى 16 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين فقط وحصد 27 نقطة.

فى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر وفاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد بالكأس ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق واخيراً حقق الفوز على سموحة بهدف دون رد.