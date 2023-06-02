شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يمنح بدلاء الزمالك فرصة فى ودية منتخب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فرصة لبدلاء الفريق الأبيض في ودية منتخب اليمن، المقرر لها الخامسة والنصف عصر اليوم، الجمعة، فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدورى الممتاز.

ويرغب أوسوريو في الوقوف على مستوى البدلاء قبل الحكم عليهم، فى ظل صعوبة منحهم الفرصة فى الوقت الحالي نظراً لضغط المباريات، الذى يمر به الفارس الأبيض، ورغبة فارس ميت عقبة فى تحسين موقفه بجدول ترتيب الدورى، خصوصاً أن يحتل المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

ووصل رصيد الزمالك للنقطة 50 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27.

وحقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.