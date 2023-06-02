شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراتي اليوم فى الجولة الـ30 للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة مباراتان فى بطولة الدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الـ30 من المسابقة المحلية التى تتواصل الإثارة والندية فيها بعدما أوشكت على الانتهاء.. نستطلع فى التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراتي اليوم وإلى التفاصيل:

س: ما هما مباراتا اليوم فى الدوري الممتاز؟

ج: يلتقى فريق بيراميدز، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، نظيره فيوتشر باستاد الدفاع الجوى، كما يلتقى سيراميكا فى السابعة مساءً مع فاركو باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

س: ماذا عن ترتيب فيوتشر وبيراميدز فى الدوري قبل لقاء اليوم؟ ج: يحتل بيراميدز وصافة ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، جمعها من 28 مباراة حتى الآن، حقق الفوز فى 17 لقاءً وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 18، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 16. س: كيف يرى مدربا فيوتشر وبيراميدز مواجهة الليلة؟ ج: يدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بينما تعرض فيوتشر للإقصاء من كأس مصر على يد فريق إنبى في آخر مواجهة، وحذر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق بيراميدز لاعبيه من فقدان النقاط خلال مواجهة فيوتشر، مؤكدًا أنها مباراة فارقة فى مشوار الفريق بمسابقة الدورى، ويجب تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، خاصة أن فيوتشر ينافس بيراميدز على وصافة الدورى. وفى المقابل، أكد علي ماهر، مدرب فريق فيوتشر، للاعبين أنه لا بديل عن تحقيق الفوز والثلاث نقاط لمحاولة استعادة وصافة بطولة الدوري، والتي خطفها بيراميدز مؤخراً، وذلك بعد خروج الفريق من كأس مصر عقب الهزيمة أمام إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 5-6، وحذر اللاعبين من إهدار الفرص أمام بيراميدز واستغلال كل الفرص المتاحة لحسم اللقاء.

س: وماذا عن ترتيب سيراميكا وفاركو فى الدوري؟ج: يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفا ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا. س: وماذا عن رؤية مدربي سيراميكا وفاركو مباراتهما معاً الليلة؟ج: يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط سيراميكا أمام الأهلى بهدف نظيف في المباراة الأخيرة، بينما حقق فاركو الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية..طالب حلمى طولان المدير الفني لفريق سيراميكا، نسيان مباراة الاهلى والتركيز على مواجهة فاركو وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط، وطالب اللاعبين بضرورة الحذر من ثلاثى فاركو شكرى نجيب وعمرو جمال ورزقى حمرون وعدم ترك المساحة أمامهم واستغلال كل الفرص التي تتيح لهم من أحل حسم اللقاء. س: وماذا عن ترتيب سيراميكا وفاركو فى الدوري؟ج: يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفا ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا. س: وماذا عن رؤية مدربي سيراميكا وفاركو مباراتهما معاً الليلة؟ج: يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط سيراميكا أمام الأهلى بهدف نظيف في المباراة الأخيرة، بينما حقق فاركو الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية..طالب حلمى طولان المدير الفني لفريق سيراميكا، نسيان مباراة الاهلى والتركيز على مواجهة فاركو وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط، وطالب اللاعبين بضرورة الحذر من ثلاثى فاركو شكرى نجيب وعمرو جمال ورزقى حمرون وعدم ترك المساحة أمامهم واستغلال كل الفرص التي تتيح لهم من أحل حسم اللقاء.