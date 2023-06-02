شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوجه الشكر لـ أحمد إسماعيل بعد رفضه تجديد عقده مع فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي الشكر لـ أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، بعد رفضه العرض المالى المقدم من النادى لتجديد عقده، الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وحرصت إدارة النشاط الرياضي على أن تقدم للاعب المقابل المالي المناسب، بالتساوي مع زملائه من الفئة الأولى بالفريق، لكن الرفض من جانب اللاعب جعل إدارة النشاط الرياضي تشكر اللاعب وتتمنى له التوفيق.

وكان أحمد إسماعيل توج مع الاهلى ببطولة دورى المرتبط والسوبر والبال الموسم الماضى بكل البطولات.