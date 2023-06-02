شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستضيف معسكر المنتخب الأولمبي قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر روجيرو ميكالي ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، على إقامة معسكر المنتخب الذي ينطلق 12 يونيو الجارى استعداداً لأمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بالإسكندرية.

ويجرى الاتحاد المصري لكرة القدم محاولات مكثفة لتنظيم مباراة ودية ثانية للمنتخب الأولمبي وخاطب اتحاد الكرة نظيريه البنيني والإيفواري لإقامة مباراة ودية ثانية لتجهيز الفراعنة لمنافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر انطلاقها بالمغرب 24 يونيو الجاري.

جاء ذلك بعدما تعثر الاتفاق على مواجهة غينيا بالمغرب وديًا الشهر المقبل، حيث رفض ميكالي الاكتفاء بودية غانا، والبحث عن مباراة ودية أخرى لتجهيز المنتخب.

وتقام بطولة الأمم الأفريقية فى المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: المجموعة الأولى: المغرب – غانا – منتخب الكونغو – غينيا، المجموعة الثانية: مصر – مالي – الكاميرون – النيجر.