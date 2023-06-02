شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 2 / 6 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..
ثلاثي الأهلي يتحدثون لوسائل الإعلام اليوم عن نهائي دوري أبطال أفريقيا
يتحدث ثلاثة من لاعبي الاهلى لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن رؤيتهم لمباراة الوداد المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك فى الخامسة مساء اليوم الجمعة قبل انطلاق مران الفريق، وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الأفريقي.
عمر عصر فى المركز الـ22 عالميا لتنس الطاولة
احتل عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة المركز الـ22 فى التصنيف العالمى للعبة، بعد وصوله للدور ربع النهائي من بطولة العالم التى أقيمت بجنوب أفريقيا مؤخرا.
الزمالك يستقر على عودة أحمد أيمن منصور فى نهاية الموسم
استقر مسئولو نادى الزمالك على عودة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق المعار إلى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم،بعدما رحب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بالفكرة،وأبدى إعجابه بقدراته وإمكانياته الفنية،في ظل مشاهدة العديد من الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية.
منتخب مصر يحدد 12 يونيو موعدا للسفر إلى المغرب لمواجهة غينيا
حدد منتخب مصر يوم 12 يونيو الجارى،موعدا للسفر الي المغرب لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر في الجولة الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.
كولر يدفع بالقوة الضاربة أمام الوداد فى ذهاب نهائى أفريقيا.. التشكيل المتوقع
إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الوداد المغربي المقرر لها الأحد المقبل بإستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
أحمد فوزى مديراً فنياً لمنتخب السلة 3x3 تحت 23 سنة
قرر اتحاد السلة تعيين أحمد فوزى مديرًا فنيًا لمنتخب مصر تحت 23 سنة شباب 3x3 ، بالإضافة إلى اختياره منسقًا عامًا لمنتخبات الرجال 3x3.
يجرى الاتحاد المصري لكرة القدم محاولات مكثفة لتنظيم مباراة ودية ثانية للمنتخب الأولمبي حيث خاطب اتحاد الكرة نظيريه البنيني والإيفواري لإقامة مباراة ودية ثانية لتجهيز الفراعنة لمنافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر انطلاقها بالمغرب 24 يونيو الجاري.
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