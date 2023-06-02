شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 2 / 6 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

ثلاثي الأهلي يتحدثون لوسائل الإعلام اليوم عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

يتحدث ثلاثة من لاعبي الاهلى لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن رؤيتهم لمباراة الوداد المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك فى الخامسة مساء اليوم الجمعة قبل انطلاق مران الفريق، وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الأفريقي.

عمر عصر فى المركز الـ22 عالميا لتنس الطاولة

احتل عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة المركز الـ22 فى التصنيف العالمى للعبة، بعد وصوله للدور ربع النهائي من بطولة العالم التى أقيمت بجنوب أفريقيا مؤخرا.