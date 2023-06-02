موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري، بحثاً عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.