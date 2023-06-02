قناة مجانية تنقل ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف، الأهلي، نظيره الوداد المغربي، في التاسعة مساء الأحد ٤ يونيو، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب في المغرب، يوم الأحد ١١ يونيو.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على فريق الترجي الرياضي التونسي بأربعة أهداف دون رد في مجموع مباراتَي الذهاب والإياب في نصف النهائي.

أما فريق الوداد الرياضي المغربي، فنجح في عبور فريق صن داونز الجنوب إفريقي الذي كان يُعَد المرشح الأبرز للوصول للمباراة النهائية، وتعادل الفريق البيضاوي على ملعبه بدون أهداف، وعاد من جنوب إفريقيا بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق.

وكان فريق الوداد المغربي قد تُوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت في الدار البيضاء، بهدفين دون رد.

ويأمل الأهلي أمام الوداد المغربي في الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وحمدي فتحي وبيرسي تاو وحسين الشحات.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

القنوات الناقلة:

تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها على أرضية ملعب ستاد القاهرة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس ٤.

أون تايم سبورتس

كما تذاع المباراة مجانا عبر البث الأرضي لقناة "أون تايم سبورتس"، باعتبارها تقام على أراضي مصرية.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد أون تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

ومناطق البث في مصر (أرضي) عبر البث الرقمي: UHF 32، أو تماثلي بالتردد UHF9.

ويجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلى وريال مدريد على القناة الأرضية:

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضى من التردد الأرضى UHF 32.

- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.

- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

- حال إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك

- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

- قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.