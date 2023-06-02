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مواعيد مباريات منتخب سيدات السلة فى كأس العالم 3x3

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب سيدات السلة 3x3 منافساته اليوم فى بطولة كأس العالم التى تقام بالنمسا. 

 

موعد مباريات مصر فى كأس العالم 3x3 

 

يخوض المنتخب مباراته أمام أستراليا فى الساعة 7:40 مساء بتوقيت القاهرة، بينما تقام المباراة الثانية أمام اليابان الساعة 10:45 مساءً.

 

ويترأس بعثة منتخب مصر فى النمسا المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وتضم البعثة اللاعبات: هاجر عامر، ثريا محمد، نادين السلعاوي، ورنيم الجداوي، والمدير الفني للمنتخب محمد محروس، وطبيب المنتخب الدكتور محمد سمير

 

وفاز المنتخب علي بولندا بنتيجة   21/18 بينما خسر من ألمانيا   21/16 ، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة كل من: ألمانيا، اليابان، بولندا، وأستراليا

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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