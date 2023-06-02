شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب سيدات السلة فى كأس العالم 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب سيدات السلة 3x3 منافساته اليوم فى بطولة كأس العالم التى تقام بالنمسا.

موعد مباريات مصر فى كأس العالم 3x3

يخوض المنتخب مباراته أمام أستراليا فى الساعة 7:40 مساء بتوقيت القاهرة، بينما تقام المباراة الثانية أمام اليابان الساعة 10:45 مساءً.

ويترأس بعثة منتخب مصر فى النمسا المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وتضم البعثة اللاعبات: هاجر عامر، ثريا محمد، نادين السلعاوي، ورنيم الجداوي، والمدير الفني للمنتخب محمد محروس، وطبيب المنتخب الدكتور محمد سمير

وفاز المنتخب علي بولندا بنتيجة 21/18 بينما خسر من ألمانيا 21/16 ، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة كل من: ألمانيا، اليابان، بولندا، وأستراليا