شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يدرس ضم حارس رابع للمنتخب الأولمبى بعد قرار الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساد ارتياح كبير لدى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة روجيريو ميكالي، بعد قرار الاتحاد الأفريقي بزيادة عدد اللاعبين فى قوائم المنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا، من 21 لاعبا إلى 26 لاعبا.

ويدرس ميكالي مع جهازه المعاون حالياً ضم حارس رابع لقائمة المنتخب بعد زيادة القائمة، خاصة أنه اعتاد ضم 3 حراس فقط فى المعسكرات السابقة.

وفاجأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المنتخب الأولمبي، وبقية المنتخبات المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، بزيادة عدد اللاعبين فى قائمة كل منتخب من 21 لاعبا إلى 26 لاعبًا.

وينص قرار زيادة عدد القوائم للمنتخبات المشاركة، على ضرورة تواجد 18 لاعبا فقط في كل مباراة، وخروح 8 لاعبين خارج القائمة، لكن مع ذلك يعتبر هذا القرار في مصلحة المنتخبات تحسبًا لأي إصابات في مشوارها بالبطولة.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى على إعلان قائمة الفراعنة يوم 10 يونيو المقبل على أن ينطلق المعسكر أحد يومى 12 أو 13 من الشهر ذاته استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تقام بالمغرب.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الثانية مع منتخبات مالى والكاميرون والنيجر.

تقام البطولة فى المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: المجموعة الأولى: المغرب – غانا – منتخب الكونغو – غينيا، المجموعة الثانية: مصر – مالى – الكاميرون – النيجر.