شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يقترب من دعم الأهلي أمام الوداد فى ذهاب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، خلال الساعات المقبلة، مصير على لطفي حارس الفريق من المشاركة فى مباراة الوداد المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعانى على لطفي من إصابة في العضلة الخلفية حرمته من آخر مباريات للفريق فى بطولة الدوري، ودافع مصطفى شوبير الحارس الثالث عن عرين الأهلي فى هذه المباريات.

وأدى على لطفي تدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية قبل أن يتماثل للشفاء بنسبة كبيرة وبات جاهزاً للمشاركة فى لقاء الوداد، وإن كان الموقف النهائي للحارس سيتم حسمه خلال ساعات.

ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم، الجمعة، باستاد التتش استعداداً لمباراة الوداد في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وباقتراب جاهزية على لطفي للمشاركة فى مباراة الوداد، يكون الأهلي قد استعاد ثلاثة مُصابين، حيث تماثل للشفاء قبله محمد الشناوي وحمدي فتحي.