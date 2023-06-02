شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك لودية منتخب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة منتخب اليمن الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: أحمد محمود - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد بلحاج - مصطفى شكري

خط الهجوم: سامسون أكينولا - محمد صلاح