شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب الإعلاميين أمام الترسانة بعد 12 دقيقة لعدم اكتمال الصفوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسحب فريق الإعلاميين من مباراته أمام الترسانة بعد 12 دقيقة فقط، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دوري القسم الثاني.

وبدأ الإعلاميين المباراة بـ8 لاعبين فقط لغياب باقى اللاعبين بعد تأكد هبوط الفريق وعدم حصولهم على المستحقات، لكن الترسانة سجل هدفين فى أول 10 دقائق عن طريق يسري وحيد وأوتو، ليقرر الإعلاميين عدم استكمال المباراة بعد مرور 12 دقيقة فقط.

بهذا الانسحاب يرفع الترسانة رصيده إلى 44 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس فى انتظار باقي نتائج مباريات اليوم فى مجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني.