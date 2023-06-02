موعد مباراة مانشستر سيتي ومان يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه مانشستر سيتي، نظيره مانشستر يونايتد، في الخامسة مساء السبت، على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبدأ مانشستر يونايتد مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، عندما تمكن من الفوز على إيفرتون بنتيجة 3-1، وهي نفس النتيجة التي فاز بها على ريدينج في الدور الرابع، ثم فاز على وست هام يونايتد بالنتيجة ذاتها في دور الستة عشر، ثم أمام فولهام في الدور ربع النهائي.

و في نصف النهائي أمام برايتون، استطاع مانشستر يونايتد، الفوز بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

أما مانشستر سيتي فقد بدأ البطولة أيضًا من الدور الثالث، حيث ضرب تشيلسي برباعية نظيفة، ثم تخطى عقبة آرسنال في الدور الرابع بهدف دون رد، وفي دور الستة عشر لم يجد صعوبة في تخطي عقبة بريستول سيتي بثلاثية دون رد، قبل أن يمطر شباك بيرنلي بستة أهداف في الدور ربع النهائي.

ولم يجد مانشستر سيتي أي معاناة في عبور شيفيلد يونايتد في نصف النهائي، حيث تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد، بفضل هاتريك من النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - مانويل أكانجي.

خط الوسط: كيفين دي بروين - رودري - إلكاي غوندوجان.

خط الهجوم: إيرلينغ هالاند - جاك غريليش - رياض محرز.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام مانشستر سيتي:

على الجانب الآخر، يعاني الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد من غيابات مؤثرة يتصدرها الثنائي البرازيلي أنتوني والفرنسي أنتوني مارسيال.

ولكن على الرغم من ذلك، يمتلك مان يونايتد عدة أسلحة قوية من الممكن أن تصنع الفارق.

وسيكون التشكيل المتوقع على النحو الآتي: -

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أرون وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - رافائيل فاران - لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - جادون سانشو - أليخاندرو غاراناتشو.

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تذاع المباراة حصريا على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١