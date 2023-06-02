شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى:محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.
خط الوسط: محمد كناريا - محمد إبراهيم - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - عبد الرحمن بودي.
وعلى الجانب الآخر، أعلن طارق العشرى، المدير الفني لفريق فاركو، التشكيل الأساسى الذى سيخوض مباراة سيراميكا بعد قليل باستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالى..
حراسة المرمى .. محمد سعيد " شيكا " .
خط الدفاع .. جيفرسون إنكادا ، أحمد عوض ، عبدالله بكرى ، عزمى غومه .
خط الوسط .. محمود حمادة ، سوكارى ، أحمد الصغير ، رزقى حمرون .
الهجوم .. شكرى نجيب ، عمرو جمال .
يدخل فاركو اللقاء بالمركز السادس برصيد 40 نقطة، بينما سيراميكا كليوباترا بالمركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.
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