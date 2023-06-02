أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام فاركو فى الدورى

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفا.

وعلى الجانب الآخر، أعلن طارق العشرى، المدير الفني لفريق فاركو، التشكيل الأساسى الذى سيخوض مباراة سيراميكا بعد قليل باستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى..

حراسة المرمى .. محمد سعيد " شيكا " .

خط الدفاع .. جيفرسون إنكادا ، أحمد عوض ، عبدالله بكرى ، عزمى غومه .

خط الوسط .. محمود حمادة ، سوكارى ، أحمد الصغير ، رزقى حمرون .

الهجوم .. شكرى نجيب ، عمرو جمال .

يدخل فاركو اللقاء بالمركز السادس برصيد 40 نقطة، بينما سيراميكا كليوباترا بالمركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.