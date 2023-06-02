شكرا لقرائتكم خبر عن القندوسى: أثق فى تتويج الأهلى بدورى الأبطال.. ولا نخشى ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الجزائري أحمد القندوسي، لاعب الأهلي، ثقته فى قدرة فريقه على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا علي حساب الوداد المغربي.

وأشار القندوسي، فى تصريحات صحفية اليوم، الجمعة، إلى أن الأهلي مرشح دائماً للتتويج ببطولة دوري الأبطال حتى لو كان على حافة الخروج من دور المجموعات قبل أن يصحح الأوضاع فى الأمتار الأخيرة، ويصعد لدور الثمانية ثم واصل الرحلة إلى أن صعد لنهائي البطولة عن جدارة واستحقاق.

وأكد القندوسي أن الأهلي جاهز لمواجهه الوداد، مشيراً إلى أن ضغط المباريات لا يمثل عبئا على لاعبي الأهلي لأن لديهم الخبرات التى توهلهم للتعامل مع مثل هذه المواقف.

وأضاف لاعب الأهلي أن الفريق لا يعانى من إصابات حالياً والفريق صفوفه مكتملة وهناك رغبة من الجميع لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب تسهل مهمتنا فى لقاء العودة بالمغرب من أجل التتويج باللقب.

وأثني القندوسي على دعم ودور جمهور الأهلي الكبير فى انتصارات الفريق الأخيرة محلياً وأفريقيا.