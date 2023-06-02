شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: الأهلي جاهز للتتويج باللقب الأفريقي.. ودرسنا الوداد جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مروان عطية، لاعب خط وسط النادي الأهلي، استعدادات فريقه لمواجهة الوداد المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وقال مروان عطية، فى تصريحات صحفية، "درسنا الوداد المغربي، ووضع أيدينا على نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وعازمون على حصد اللقب الأفريقي".

وأضاف مروان عطية، "بغض النظر عن الغيابات لن أتحدث عنها فهى مسئولية الجهاز الفني والطبي، ولكننا هدفنا واحد وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا".

وتابع لاعب وسط الأهلي، "لا يفرق أين تقام مباراة العودة، سواء فى المغرب أو القاهرة، نعلم أننا لدينا مباراتان ذهاب وعودة أمام الوداد، الفوز بمجموعهما يعنى تتويجنا باللقب، وهو ما نسعي لتحقيقه بعيدا عن أى اعتبارات أخرى".

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

لعب الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 11 مباراة، وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21.