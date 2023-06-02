شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: نرفض كلمة "الثأر" قبل مواجهة الوداد ونسعى لحصد اللقب الـ11 أفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، "نغمة" الثأر قبل مواجهة الوداد المغربي، المقرر لها بعد غد الأحد باستاد القاهرة، فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال أفشة فى تصريحات صحفية، إن المباراة ستكون قوية لأنها بين خصمين سبق لهما التتويج باللقب القارى أكثر من مرة، وكلاهما كتاب مفتوح للآخر.

وأشار أفشة إلى أن الأهلي يخوض مواجهة الوداد بهدف الفوز دون العودة للماضي والبحث عن الثأر، مثلما يردد البعض، فالأهلي فريق كبير يلعب دائما على تحقيق البطولات.

وأشار أفشة إلى أنه جاهز للمشاركة فى النهائي إذا ما طلب منه الجهاز الفني ذلك، موضحا أن هناك طقوسا يمارسها قبل المباريات، متمنياً أن يحالف الأهلي الحظ فى النهائي ويحصد لقب أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادى.