شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفوز على منتخب السويس ويواصل صدارة مجموعة القاهرة.. والسكة يسقط بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق زد فوزاً صعباً على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع زد رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة ويحتاج هزيمة أو تعادل وادي دجلة غدا مع بورتو ليصعد رسميا للدورى الممتاز لأول مرة، بعدما سقط السكة الحديد أمام الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيده عند 51 نقطة في المركز الثانى، بينما رفع الإنتاج رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادى عشر.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة والقناة كالتالي:

منتخب السويس 1 /2 زد

السكة الحديد 2 /3 الإنتاج الحربى

النصر 0 / 2 القناة

بتروجت 3 /1 إيسترن كومبانى

كهرباء الإسماعيلية 1 /2 العبور

الاتصالات 3 / 0 مستقبل وطن

وانسحب فريق الإعلاميين من مباراته أمام الترسانة بعد 12 دقيقة لعدم اكتمال الصفوف وخوض المباراة بـ8 لاعبين فقط الأمر الذي سهل الأمور ع الترسانة ايسجل هدفين في أقل من 10 دقائق لينسحب الإعلاميين ويرفض استكمال المباراة.

وتستكمل مباريات مجموعة القاهرة في الأسبوع الثامن والعشرين غدا السبت بمواجهة وادي دجلة مع بورتو السويس.