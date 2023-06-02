شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين سيراميكا وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى سيراميكا و فاركو في اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى فاركو وأهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف من قبل عمرو جمال و شكرى نجيب دون أحراز أهداف و في غياب تام من قبل لاعبى سيراميكا.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة حلمى طولان المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا - محمد إبراهيم - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

وجاء تشكيل فريق فاركو بقيادة طارق العشرى يضم كل من :

حراسة المرمى.. محمد سعيد " شيكا ".

خط الدفاع .. جيفرسون إنكادا، أحمد عوض، عبدالله بكرى، عزمى غومه .

خط الوسط .. محمود حمادة، سوكارى، أحمد الصغير، رزقى حمرون .

الهجوم .. شكرى نجيب، عمرو جمال .

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفا.