شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين سيراميكا وفاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى سيراميكا و فاركو في اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .
وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى فاركو وأهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف من قبل عمرو جمال و شكرى نجيب دون أحراز أهداف و في غياب تام من قبل لاعبى سيراميكا.
وخاض فريق سيراميكا بقيادة حلمى طولان المباراة بتشكيل كالتالى:
حراسة المرمى:محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.
خط الوسط: محمد كناريا - محمد إبراهيم - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان
وجاء تشكيل فريق فاركو بقيادة طارق العشرى يضم كل من :
حراسة المرمى.. محمد سعيد " شيكا ".
خط الدفاع .. جيفرسون إنكادا، أحمد عوض، عبدالله بكرى، عزمى غومه .
خط الوسط .. محمود حمادة، سوكارى، أحمد الصغير، رزقى حمرون .
الهجوم .. شكرى نجيب، عمرو جمال .
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