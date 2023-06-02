شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل 1 / 1 مع منتخب اليمن وديًا فى تجربة البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الزمالك مع منتخب اليمن بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في إطار استعدادات الأبيض للقاء الاتحاد السكندري المقبل في الدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وأحمد محمود و مصطفى الزناري ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وعمر جابر وعمرو السيسي و أحمد بلحاج و مصطفى شكري وسامسون أكينولا ومحمد صلاح جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الزمالك الذي بدأ بضغط مكثف على منتخب اليمن، وبمرور الوقت بدأ المنتخب اليمني الاستحواذ على مجريات الأمور لكن دون خطورة على مرمى الأبيض.

وفي الدقيقة 17 نجح منتخب اليمن في تسجيل هدف التقدم عن طريق قاسم الشرفي، وكثف لاعبو فريق الزمالك محاولاتهم لتعديل النتيجة، وشهدت الدقيقة 32 فرصة للأبيض عن طريق محمد صلاح تصدى لها حارس المنتخب اليمني. وتوالت محاولات الزمالك للتعديل في حين سعى منتخب اليمن لتسجيل هدف التعزيز وسدد مهاجم الضيوف كرة قوية علت العارضة في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليمن بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بمحمود شبانة بدلا من مصطفى الزناري وسيف جعفر بدلا من سامسون أكينولا، وعبدالله محمد بدلا من أحمد محمود، وكثف الأبيض محاولاته لتعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 58 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محيي جمعة ومحمد حسام بيسو ومحمد طارق بدلا من محمد عبد الغني و عمرو السيسي وعبد الله جمعة. ونجح مصطفى شكري في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 62 بعدما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء من ركنية سددها في المرمى.

وفي الدقيقة 64 دفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد نديم بدلا من محمد عواد، وفي الدقيقة 67 شارك كريم عبدون بدلا من عبد الله محمد، وفي الدقيقة71 دفع الجهاز الفني للزمالك بكريم عبد الحق بدلا من مصطفى شكري.

ودفع الجهاز الفني لفريق الزمالك في الدقيقة 80 بكل من مصطفى خالد وأدهم الخواجة بدلا من محمد صلاح وأحمد بلحاج، وكثف الفريقان محاولاتهما لتسجيل هدف التقدم في الدقائق الأخيرة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.