شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز فى مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز، حيث يحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الـ30 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر