شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستقر على صرف مكافأة للاعبين بعد تحسن النتائج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة أيمن الشريعى، على صرف مكافأة خاصة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد الأداء الجيد الذى قدموه في المباريات الماضية وتحسين النتائج واحتلال الفريق المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الممتاز.

وأشاد مسئولو نادى إنبى باللاعبين وتحليهم بالروح والإصرار خصوصاً في مباراة غزل المحلة الأخيرة بالجولة الثلاثين من الدورى الممتاز وتحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء ومن قبلها التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر وإقصاء فريق فيوتشر.

من جانبه قال تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إنه لم يجدد عقده مع الفريق البترولى لموسمين كما تردد، لافتاً إلى أنه منذ البداية لمدة موسم ونصف،ويشعر بالراحة داخل النادى والتعامل مع مسئوليه.

وهنأ تامر مصطفى اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بعد الفوز على غزل المحلة مؤكداً أن زعيم الفلاحين يمتلك جماهيرية عريضة ومديرا فنيا مميزا مثل رضا شحاتة، مضيفاً :" كنت أشعر بالقلق من شبح الإرهاق، بعد المباراة الأخيرة التي خضناها أمام فيوتشر في كأس مصر وامتدت إلى شوطين إضافيين وركلات ترجيحية، قبل 4 أيام فقط".

وتابع مدرب إنبي: "نجحنا في الحصول على ما نريده من اللقاء بهدوء دون التعرض لإصابات، الفريق مرهق للغاية بعد أن لعب أطول مباراة في تاريخ مصر قبل أيام قليلة وهو ما أثر على مستوانا وعلى قرارات اللاعبين داخل الملعب".