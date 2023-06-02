شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فيوتشر أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني لفيوتشر تشكيل فريقه في مباراته أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الـ30 من بطولة الدوري ، وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي :

محمود عبد الرحيم جنش و محمود مرعي و على أحمد مهاب و جوزيف جوناثان و عمر كمال مهند لاشين و كريم نيدفيد و مصطفي بدري و محمد رضا بوبو و محمد عبد السلام و أحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر.