شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعيد "شيكا" رجل مباراة فاركو و سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد سعيد "شيكا"، حارس مرمى فاركو، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا، عقب اختياره من قِبَل رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعد التألق فى اللقاء والتصدى لبعض الكرات الخطيرة.

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة سيراميكا و فاركو في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل الذى أقيم على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق فاركو عمرو جمال و شكرى نجيب، بينما هجمات فريق سيراميكا عن طريق محمد عنتر و أحمد ياسر ريان و ميدو جابر.

وبهذة النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 41 محتلا المركز السادس.