شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر استبعاد محمد الشناوى من مباراة الأهلى والوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد محمد الشناوي، حارس مرمى فريقه، من مواجهة الوداد المغربي، المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفضّل كولر استبعاد الشناوي لمنحه فرصة أطول للتعافي من تمزق السمانة، ليصبح جاهزا لمباراة الإياب المقرر إقامتها في 11 يونيو الجاري بالمغرب.

وغاب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى والترجى، فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى؛ بسبب معاناته من ألم فى عضلة السمانة، كما واصل الغياب عن مباريات المارد الأحمر الثلاث الاخيرة بالدوري أمام إنبي والطلائع وسيراميكا، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، بعد تعرضه للطرد فى آخر مباراة للأهلى بالدوري الممتاز.

وشارك على لطفى، حارس الأهلى، فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بمباراة الترجى وإنبى، ثم تعرّض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ليشارك الصاعد مصطفى شوبير ويظهر بصورة متميزة.

وتألق محمد الشناوى في مرمى الأهلى بالمباريات الأخيرة قبل الإصابة، سواء في مباراة الذهاب أمام الترجى فى رادس أو مباراة السوبر المصرى أمام بيراميدز وتصدى لهجمات صعبة.