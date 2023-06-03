استبعاد محمد الشناوي من مواجهة الوداد المغربي

الشارقة - اميمة ياسر - علق محمد بركات نجم الأهلي السابق، على استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من مواجهة الوداد المغربي الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: وجهة نظر مارسيل كولر في إراحة محمد الشناوي وجهة نظر سليمة بنسبة 100%.

وأضاف: إصابة محمد الشناوي في عضلة السمانة إصابة مقرفة في الكورة، ومن الممكن أن تجازف بالحارس ثم يتعرض لانتكاسة، وإراحة الشناوي بتؤكد ثقة مارسيل كولر في حراس الأهلي سواء علي لطفي أو مصطفى شوبير، أو حتى حمزة علاء.

وواصل: الشناوي بالفعل يملك خبرات مميزة، ولكن فنيا لا يوجد أي مشكلة في غياب الشناوي نظرا لقوة حراس الأهلي بالكامل.

وكشف محمد بركات حقيقة طلب حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي الرحيل عن الفريق في ظل التقارير التي ربطته بالانتقال إلى صفوف الوكرة القطري.

وأكمل: حمدي فتحي لاعب كبير وأعرف عقليته جيدا، حمدي فتحي تركيزه بالكامل على مباراتي الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا ولم يتحدث مع أحد في الأهلي بشأن إمكانية رحيله.

وأضاف: كل شيء في الأهلي له قواعد وأسس، ويتم دراسته، هل سيفيد النادي واللاعب؟ وهل النادي لديه البديل المميز؟ والأهلي ليس لديه مشكلة في احتراف أي لاعب مثل رمضان صبحي الذي تم منحه فرصة الاحتراف وهو في الأهلي والأمر نفسه مع تريزيجيه.

واختتم: حمدي فتحي لم يتحدث مع أحد في الأهلي بشأن رحيله، وأي شيء مؤجل في نهاية الموسم.