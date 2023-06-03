شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش للمرة الثانية فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري علي فرج، ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، التى استضافتها مدينة الجونة خلال الفترة من 26 مايو حتى الثانى من يونيو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية للبطولة على منافسه مصطفى عسل حامل اللقب، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 10-12, 11-6, 11-2.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج بها لاعب وادي دجلة باللقب، وذلك بعد تتويجه في نسخة 2019، وبهذا الفوز يعود لصدارة التصنيف العالمي بعد تتويجه باللقب الرابع على التوالي خلال الموسم الجاري.

يذكر أن نوران جوهر توجت بلقب السيدات بعد الفوز في المباراة النهائية على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-9.

وبهذا الفوز تستعيد لاعبة وادي دجلة صدارة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش، والذي هيمنت عليه نور الشربيني منتصف مايو الماضي عقب تتويجها ببطولة العالم، وذلك قبل أن تودع الشربيني منافسات بطولة الجونة من الدور نصف النهائي عقب هزيمتها أمام البلجيكية نيلي جيليس.