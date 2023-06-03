شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على فيوتشر بهدف ويوسع الفارق على المركز الثانى لـ7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق بيراميدز على فريق فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الـ30 للدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده للنقطة 61 في المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 54 في المركز الثالث.

أحرز هدف بيراميدز مصطفي فتحي في الدقيقة 66 من عمر المباراة برأسية بعد تمريرة رائعة من وليد الكرتي يحرزها فتحي في مرمى محمود جنش.

جاءت المباراة هجومية من قِبَل الفريقين، وكانت أكثر خطورة من قِبَل فريق فيوتشر، بعد وصولهم أكثر من مرة لمرمى أحمد الشناوي، لكن دون ترجمة هذه الفرص الحقيقية لأهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني يحرز أحمد عاطف هدف لفيوتشر في الدقيقة 60 لكن يحتسبها الحكم تسللا.

وبعد هدف مصطفى فتحي في الدقيقة 66 يضغط لاعبو فيوتشر، لكن ينجح أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، في التصدي لأكثر من فرصة مؤكدة.

بدأ على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، بتشكيل مكون من:

محمود عبد الرحيم جنش و محمود مرعي و على أحمد مهاب و جوزيف جوناثان و عمر كمال مهند لاشين و كريم نيدفيد و مصطفي بدري و محمد رضا بوبو و محمد عبد السلام و أحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر.