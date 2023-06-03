شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتوجت البطلة المصرية نوران جوهر، ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، التى استضافتها مدينة الجونة خلال الفترة من 26 مايو حتى الثانى من يونيو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-9.

وبهذا الفوز تستعيد لاعبة وادي دجلة صدارة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش، والذي هيمنت عليه نور الشربيني منتصف مايو الماضي عقب تتويجها ببطولة العالم، وذلك قبل أن تودع الشربيني منافسات بطولة الجونة من الدور نصف النهائي عقب هزيمتها أمام البلجيكية نيلي جيليس.