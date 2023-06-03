شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الفلال حكما لمباراة الطلائع و سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة طلائع الجيش وسموحة إلى الحكم هشام الفلال يعاونه أحمد توفيق طلب وأحمد شعبان ومحمود ناصف ومحمد نهاد حكم فيديو وهاني خيري مساعد حكم فيديو.

وكان أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، قد أعلن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: بركات حجاج، شريف رضا، أحمد شوشة، أحمد جمال، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادي، أحمد مصطفى، محمد عصام، مالك بعيو، زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، طارق علاء، مصطفى سعد ميسي

الهجوم: بنجامين بواتينج، أبو بكر محمد

ويسعى أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، لوضع خطة عبور الطلائع من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر التي ما زال الفريق موجودا بها، خاصة مع انتفاضة بعض الأندية المتأخرة في الجدول.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.