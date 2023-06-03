أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 2-6-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم المصرية اليوم الجمعة 2-6-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تعادل فريق الزمالك مع منتخب اليمن بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في إطار استعدادات الأبيض للقاء الاتحاد السكندري المقبل في الدوري.

إنبى يستقر على صرف مكافأة للاعبين بعد تحسن النتائج بالدورى

استقر مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة أيمن الشريعى، على صرف مكافأة خاصة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد الأداء الجيد الذى قدموه في المباريات الماضية وتحسين النتائج واحتلال الفريق المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الممتاز. التعادل السلبى يحسم مواجهة سيراميكا و فاركو فى الدورى حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة سيراميكا و فاركو في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل الذى أقيم على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز. أعلن أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. ميكالى يدرس ضم حارس رابع للمنتخب الأولمبى بعد قرار الكاف ساد ارتياح كبير لدى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة روجيريو ميكالي، بعد قرار الاتحاد الأفريقي بزيادة عدد اللاعبين فى قوائم المنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا، من 21 لاعبا إلى 26 لاعبا. حقق منتخب تنس الطاولة الباراليمبي ثلاث ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية واحدة، مع بداية منافسات اليوم الثانى لبطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي، التى تقام فى الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجارى.

عودة لطفى وحمدى وغياب الشناوى.. تعرف على قائمة الأهلى لمواجهة الوداد المغربى

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة لاعبيه التي تستعد لمواجهة الوداد المغربي، المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة طلائع الجيش وسموحة إلى الحكم هشام الفلال يعاونه أحمد توفيق طلب وأحمد شعبان ومحمود ناصف ومحمد نهاد حكم فيديو وهاني خيري مساعد حكم فيديو.

توج البطل المصري علي فرج، ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، التى استضافتها مدينة الجونة خلال الفترة من 26 مايو حتى الثانى من يونيو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

تعادل فريق الزمالك مع منتخب اليمن بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في إطار استعدادات الأبيض للقاء الاتحاد السكندري المقبل في الدوري.

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

انتزع فريق زد فوزاً صعباً على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى.