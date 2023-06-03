شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات الوسط أزمة تواجه فيتوريا فى معسكر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، أزمة كبيرة بسبب الغيابات المؤكدة عن خط وسط المنتخب في معسكر يونيو الجاري.

ويفاضل البرتغالي روي فيتوريا بين الثنائي سام مرسي وأحمد حمدي، لاعبي الوسط، في قائمة المحترفين المعلن عنها لمعسكر المنتخب الوطني في يونيو الجاري، للرهان عليه بشكل أساسي لتعويض الغيابات في هذا المركز.

ويغيب عن المنتخب في خط الوسط فقط الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد ومحمد النني للإصابة، فيما ينتظر المدرب البرتغالي جاهزية حمدي فتحي بعد مباراتي الأهلي والوداد للاستقرار على العناصر التي سيعتمد عليها في خط الوسط.

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة، استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويُعلن فيتوريا القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو الجاري، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين، المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.