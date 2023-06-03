شكرا لقرائتكم خبر عن البطل الأوليمبى أحمد الجندى يخضع للعلاج الطبيعى بعد استبعاده من منافسات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
ويخضع البطل الأوليمبي للعلاج الطبيعي علي كتفه لمدة أسبوعين ثم يتحدد بعدها موعد عودة للتدريبات و فقا ما تحدده أشعة الرنين بعد فترة العلاج الطبيعي.
وكان اللاعب خلال تدريبات الفروسية الأخيرة قبل سفر إلى تركيا لخوض منافسات كأس العالم ، سقط من فوق الحصان بعد أن تمسك به ليتحرك الحصان باللاعب ويقوم بشد كتفه للخلف خلال السقوط، ليتعرض لخلع جديد في نفس الكتف الذي كان قد خضع فيه للجراحة في وقت سابق.
وخضع الجندي لأشعة رنين ليتحدد مدة الغياب وكيفية العلاج.
وأضاف: كانت الرحلة إلى هذه النقطة مليئة بالتفاني والتضحية والتصميم، ومع ذلك في بعض الأحيان يكون أمامنا تحديات غير متوقعة في طريقنا، واختبار قدرتنا على الصمود.
وأتم: "على الرغم من هذه النكسة المحبطة، إلا أنها لن تنل من هويتي. أنا عازم على العودة قريباً إن شاء الله، أكثر إصرارًا وتركيزًا من أي وقت مضى. سأستخدم هذا الوقت للشفاء وإعادة التأهيل والتدريب بلا هوادة للتحضير للمعارك المستقبلية التي تنتظرنا".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز