شكرا لقرائتكم خبر عن البطل الأوليمبى أحمد الجندى يخضع للعلاج الطبيعى بعد استبعاده من منافسات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أحمد الجندي، لاعب منتخب الخماسي الحديث والبطل الأولمبي صاحب فضية أولمبياد طوكيو، العلاج الطبيعي بعد إصابته خلال التدريبات وحرمته من التواجد في كأس العالم بتركيا التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي .

ويخضع البطل الأوليمبي للعلاج الطبيعي علي كتفه لمدة أسبوعين ثم يتحدد بعدها موعد عودة للتدريبات و فقا ما تحدده أشعة الرنين بعد فترة العلاج الطبيعي.

وكان اللاعب خلال تدريبات الفروسية الأخيرة قبل سفر إلى تركيا لخوض منافسات كأس العالم ، سقط من فوق الحصان بعد أن تمسك به ليتحرك الحصان باللاعب ويقوم بشد كتفه للخلف خلال السقوط، ليتعرض لخلع جديد في نفس الكتف الذي كان قد خضع فيه للجراحة في وقت سابق.

وخضع الجندي لأشعة رنين ليتحدد مدة الغياب وكيفية العلاج.

وكان الجندي قد كتب عبر حسابه على "إنستجرام": "من المحزن أن أعلن أنني لن أتواجد في كأس العالم، أولى التصفيات المؤهلة للأولمبياد، بسبب خلع في الكتف خلال التدريب أثناء ركوب الخيل قبل التوجه إلى أنقرة.

وأضاف: كانت الرحلة إلى هذه النقطة مليئة بالتفاني والتضحية والتصميم، ومع ذلك في بعض الأحيان يكون أمامنا تحديات غير متوقعة في طريقنا، واختبار قدرتنا على الصمود.

وأتم: "على الرغم من هذه النكسة المحبطة، إلا أنها لن تنل من هويتي. أنا عازم على العودة قريباً إن شاء الله، أكثر إصرارًا وتركيزًا من أي وقت مضى. سأستخدم هذا الوقت للشفاء وإعادة التأهيل والتدريب بلا هوادة للتحضير للمعارك المستقبلية التي تنتظرنا".