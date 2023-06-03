شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 2 / 6 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 2 / 6 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق سيراميكا نظيره فاركو، بينما التقى بيراميدز مع فيوتشر.

التعادل السلبى يحسم مواجهة سيراميكا و فاركو فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة سيراميكا و فاركو في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل الذى أقيم على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بيراميدز يفوز على فيوتشر بهدف ويوسع الفارق على المركز الثانى لـ7 نقاط

فاز فريق بيراميدز على فريق فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الـ30 للدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده للنقطة 61 في المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 54 في المركز الثالث.