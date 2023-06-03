شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 2-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 2-6-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها استقر مسئولو نادى الزمالك على عودة أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق المعار إلى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم.

أوسوريو يحضر مباراة بيراميدز وفيوتشر فى الدورى.. صورة

تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في استاد الدفاع الجوى، بصحبة أحمد مجدى، المدرب، لحضور مباراة بيراميدز وفيوتشر المقامة حالياً بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك يتعادل 1 / 1 مع منتخب اليمن وديًا فى تجربة البدلاء

تعادل فريق الزمالك مع منتخب اليمن بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في إطار استعدادات الأبيض للقاء الاتحاد السكندري المقبل في الدوري.

يستعد محمود حمدى الونش مدافع الزمالك لبدء برنامح العلاج الطبيعى المخصص له من قبل الجهاز الطبي بعد إجراء عملية الرباط الصليبى في ألمانيا بنجاح يوم الأربعاء الماضى وذلك للعودة سريعاً إلى الملاعب.

استقر مسئولو نادى الزمالك على عودة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق المعار إلى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم،بعدما رحب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بالفكرة، وأبدى إعجابه بقدراته وإمكانياته الفنية، في ظل مشاهدة العديد من الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية.