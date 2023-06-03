شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة الطلائع غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، الدخول في معسكر مغلق اليوم في القاهرة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا السبت، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل العودة بالنقاط الثلاث وسكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب، مؤكدا أن الفوز سيُخرِج الفريق من حسابات الهبوط نهائيا، والتفكير في مركز متقدم يليق بإمكانيات ومكانة سموحة.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: بركات حجاج، شريف رضا، أحمد شوشة، أحمد جمال، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادي، أحمد مصطفى، محمد عصام، مالك بعيو، زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، طارق علاء، مصطفى سعد ميسي

الهجوم: بنجامين بواتينج، أبو بكر محمد

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.