شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. "مابولولو" ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الأنجولى مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، متصدرًا لجدول ترتيب هدافي الدورى الممتاز، عقب إقامة اليوم الجمعة 2 / 6 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الـ30 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق سيراميكا نظيره فاركو، بينما التقى بيراميدز مع فيوتشر.

التعادل السلبى يحسم مواجهة سيراميكا و فاركو فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة سيراميكا و فاركو في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل الذى أقيم على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بيراميدز يفوز على فيوتشر بهدف ويوسع الفارق على المركز الثانى لـ7 نقاط

فاز فريق بيراميدز على فريق فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الـ30 للدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده للنقطة 61 في المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 54 في المركز الثالث.