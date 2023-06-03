شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 2 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة 2 / 6 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها: عودة لطفى وحمدى وغياب الشناوى عن قائمة مباراة الوداد.

كولر يقرر استبعاد محمد الشناوى من مباراة الأهلى والوداد المغربى

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد محمد الشناوي، حارس مرمى فريقه، من مواجهة الوداد المغربي، المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عودة لطفى وحمدى وغياب الشناوى.. تعرف على قائمة الأهلى لمواجهة الوداد المغربى

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة لاعبيه التي تستعد لمواجهة الوداد المغربي، المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القندوسى: أثق فى تتويج الأهلى بدورى الأبطال.. ولا نخشى ضغط المباريات

أبدى الجزائري أحمد القندوسي، لاعب الأهلي، ثقته فى قدرة فريقه على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا علي حساب الوداد المغربي.

الأهلى يوجه الشكر لـ أحمد إسماعيل بعد رفضه تجديد عقده مع فريق السلة

وجهت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي الشكر لـ أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، بعد رفضه العرض المالى المقدم من النادى لتجديد عقده، الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

مروان عطية: الأهلي جاهز للتتويج باللقب الأفريقي.. ودرسنا الوداد جيدا

كشف مروان عطية، لاعب خط وسط النادي الأهلي، استعدادات فريقه لمواجهة الوداد المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

أفشة: نرفض كلمة "الثأر" قبل مواجهة الوداد ونسعى لحصد اللقب الـ11 أفريقياً

رفض محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، "نغمة" الثأر قبل مواجهة الوداد المغربي، المقرر لها بعد غد الأحد باستاد القاهرة، فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال أفشة فى تصريحات صحفية، إن المباراة ستكون قوية لأنها بين خصمين سبق لهما التتويج باللقب القارى أكثر من مرة، وكلاهما كتاب مفتوح للآخر.

مران الأهلى.. كولر يحاضر اللاعبين.. وفقرات متنوعة استعدادًا للوداد

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أيمن شوقى وأحمد عادل يقدمان واجب العزاء في والد إسلام الشاطر بالإسكندرية.. صور

تلقى اللاعب إسلام الشاطر، عزاء والده بدار المناسبات بمسجد القائد إبراهيم وسط محافظة الإسكندرية ، وذلك عقب انتهاء صلاة المغرب، حيث توافد عدد من الأقارب والأصدقاء، وتقبل إسلام الشاطر وأشقاؤه العزاء في والدهم. كان من أول الحضور في عزاء والد إسلام الشاطر، كل من أيمن شوقي لاعب الأهلي السابق، وأحمد عادل لاعب الأهلي السابق، حيث حرصا على تقديم واجب العزاء لإسلام الشاطر و أفراد أسرته.