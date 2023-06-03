شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى: نهائى أفريقيا "صعب" .. فيتوريا فى الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمر الأيوبى، مدير تحرير قطاع الرياضة بـ"الخليج 365"، أن البرتغالى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، نجح في استعادة الثقة للفراعنة، وتصدر مجموعته في تصفيات أمم أفريقيا 2024.

وأضاف الأيوبى، في تصريحات مع الإعلامية هبة ماهر على قناة "دى إم سى"، إن المنتخب الوطنى يسير بشكل جيد لأن الخواجة فيتوريا يعمل بجدية وليس من النوعية التى تأتى للعمل بمنطق أكل العيش فقط، فهو مدرب كبير ويتحرك فى كل الاتجاهات ووضع خطة عمل هيكل يضم قرابة الـ50 لاعبا، بخلاف أنه يحرص على حضور كل المباريات بنفسه ولا يكتفى بتقارير مساعديه.

ويرى الأيوبى أن التحكيم المصرى في أزمة حقيقية هذه الفترة ويحتاج تدخلا من مجلس إدارة اتحاد الكرة، خاصة أن المباريات المقبلة حاسمة في مشوار الدورى، سواء في صراع الهروب من دوامة الهبوط أو تحديد المراكز لدخول المربع الذهبى.

وعن نهائي أفريقيا بين الأهلى والوداد المغربى حذر الأيوبى من خطورة فريق الوداد لأنه يضم لاعبين كبارا أصحاب خبرات، وخوض الذهاب في القاهرة ليست ميزة بالنسبة للأهلى؛ لأن بطل المغرب يكون شرسا على ملعبه ووسط جماهيره في العودة، وإن كان الأهلى في حالة بدنية وفنية عالية تجعله قادرا على حسم الأمور في القاهرة.