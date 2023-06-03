شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يطالب بتجهيز إيفونا وحمدى زكى لجولات الحسم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، الجهاز الطبي بالفريق بسرعة تجهيز إيفونا ومحمد حمدي زكي لجولات الحسم المتبقية ببطولة الدوري.

وغاب إيفونا عن المباريات الأخيرة؛ بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها، بينما غاب حمدي زكي عن مباراة حرس الحدود كإجراء احترازي بعد شعر اللاعب بالإرهاق.

قرر مجلس إدارة نادي أسوان تجميد مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج، بعد سلسلة النتائج السلبية التي لحقت بتماسيح النيل في الجولات الأخيرة من الدوري، وتسبب في معاناة الفريق في المركز المهددة بالهبوط.

ولم يحقق أسوان الفوز في آخر 3 مباريات في بطولة الدوري، حيث خسر أمام حرس الحدود ومن قبله أمام هزيمتين من البنك الأهلي والزمالك.

وكان آخر انتصار حققه الفريق على حساب المصري البورسعيدي، وهو الانتصار الوحيد للفريق الجنوبي في آخر 10 مباريات ببطولة الدوري.