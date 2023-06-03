شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يعيد هشام صلاح لتشكيل الاتحاد السكندرى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على إعادة هشام صلاح لتشكيل سيد البلد الأساسى أمام الزمالك في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويقود هشام صلاح الجبهة اليمنى لسيد البلد بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام بيراميدز وانتهت بخسارة سيد البلد بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وفي سياق متصل يستمر غياب محمود علاء، مدافع زعيم الثغر، عن صفوف فريقه أمام الزمالك بسبب إيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير رياضي الذى صدر من اللاعب عقب طرده في مباراة المصري البورسعيدي.

وخسر الاتحاد السكندرى أمام بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين الماضى، باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وسجل إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 20، وبعد 3 دقائق نجح عمار حمدى فى تسجيل هدف التعادل لزعيم الثغر، وفى الدقيقة 70 سجل فخرى لاكاى الهدف الثانى لبيراميدز.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو، بينما يستمر بيراميدز فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلى المتصدر برصيد 59 نقطة وتتبقى له 5 مواجهات مؤجلة.